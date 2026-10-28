CONFLITTO RUSSO-UCRAINO
Ucraina, attacco russo contro condominio a Kharkiv: morto anche un bambino | Trump: "Presto incontro tra Putin e Zelensky"
Le due superpotenze starebbero discutendo un possibile ritorno delle aziende americane sul mercato petrolifero di Mosca
© Afp
La tregua in Ucraina è solo a parole. La Russia ha colpito nella notte un grattacielo a Kharkiv. Ci sarebbero vittime, tra cui un bambino di 4 anni, e persone intrappolate all'interno dell'edificio. Lo ha fatto sapere il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, in un messaggio diffuso su Telegram.
Prove di disgelo
Intanto Stati Uniti e Russia proseguono un dialogo parallelo volto a porre fine al conflitto. Il presidente Donald Trump starebbe infatti valutando la possibilità di revocare le sanzioni contro il fondo di investimento statale russo per migliorare le relazioni bilaterali con Mosca e contribuire a porre fine alla guerra. Non solo, perché le due potenze starebbe anche discutendo un possibile ritorno delle aziende americane sul mercato petrolifero russo.
Petrolio al centro
"Presto un incontro"
A confermare il tutto è il presidente Trump, che recentemente ha affermato come "un incontro tra Putin e Zelensky sarà organizzato molto presto". Un incontro nel quale potranno "essere fatti molti progressi", ha detto il tycoon.
Contrattacco ucraino