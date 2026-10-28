Ucraina, attacco russo contro condominio a Kharkiv: morto anche un bambino | Trump: "Presto incontro tra Putin e Zelensky"

Intanto Stati Uniti e Russia proseguono un dialogo parallelo volto a porre fine al conflitto. Il presidente Donald Trump starebbe infatti valutando la possibilità di revocare le sanzioni contro il fondo di investimento statale russo per migliorare le relazioni bilaterali con Mosca e contribuire a porre fine alla guerra. Non solo, perché le due potenze starebbe anche discutendo un possibile ritorno delle aziende americane sul mercato petrolifero russo.



Petrolio al centro La Casa Bianca e il Cremlino hanno lasciato intendere che, una volta terminato il conflitto, potrebbe essere riavviata una joint venture tra i colossi petroliferi americani e russi al largo delle coste di Sakhalin. Lo riporta il Financial Times, sottolineando che si è discusso anche di un coinvolgimento delle grandi compagnie americane in un piano per riprendere le forniture di petrolio russo verso l'Europa attraverso l'oleodotto Druzhba.