Ha preso ufficialmente il via la tregua umanitaria a Oleshky, la cittadina sulla riva meridionale del fiume Dnipro nella regione di Kherson, in Ucraina. "Nell'ambito dei preparativi per un'operazione umanitaria a Oleshky, le forze armate della Federazione russa hanno cessato il fuoco nel settore di Kherson a partire dalle 4 orario di Mosca (le 2 in Italia, ndr)", ha annunciato il ministero della Difesa russo su Telegram. Nel frattempo, il sindaco di Kiev ha reso noto che il ponte Pivdennyi è stato colpito dai russi. "È stato colpito il ponte Pivdennyi, anche le infrastrutture della metropolitana presenti sul ponte hanno subito danni", ha scritto su Telegram il primo cittadino Vitaliy Klitschko. Il ponte si trova nella zona meridionale della capitale ucraina.