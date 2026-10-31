Il tragico racconto degli evacuati di Oleshky: "Costretti a mangiare cani dalla fame"

Gli evacuati sono scesi dagli autobus, con le spalle coperte dalla bandiera ucraina e "sono stati accolti dai propri cari lungo una strada forestale", ha osservato un giornalista dell'Afp presente sul posto. Tra loro, la 19enne Ielyzaveta Palii ha potuto finalmente riabbracciare il padre, che non vedeva dalla "fine di gennaio 2024", quando aveva lasciato Oleshky insieme alla madre e alla sorella. "È da quasi un anno che non abbiamo più cibo", ha raccontato l'uomo, spiegando che gli abitanti erano costretti a percorrere distanze lunghissime per riuscire a procurarsi da mangiare, talvolta a piedi o in bicicletta, nonostante il pericolo.