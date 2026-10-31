Guerra Ucraina, nuovo raid russo su Kiev: "Quartieri senza elettricità e acqua"

Nella tarda serata di venerdì 30 ottobre le forze armate russe hanno attaccato un impianto energetico a Kiev. Parte di tre quartieri della capitale è rimasta senza elettricità e si sono verificati problemi anche con l'approvvigionamento idrico della città. Lo ha reso noto sui social il sindaco Vitaly Klitschko. "Gli ingegneri elettrici sono già al lavoro nei luoghi danneggiati per ripristinare le apparecchiature il prima possibile e riattivare l'energia elettrica per i residenti di Kiev", ha aggiunto.