Guerra, Liguori: "La resistenza Ucraina va aiutata ma non con le armi"

"Quella ucraina è una vera resistenza, ma noi continuiamo a dire che dobbiamo dare armi: non è vero". Questo il commento del direttore di

Tgcom24

Paolo Liguori

guerra in Ucraina

, sugli ultimi sviluppi della

"La Germania ha smesso di dare armi - ha spiegato Liguori a

"Stasera Italia"

- e noi non dovevamo dare armi, l'ho detto dal secondo o terzo giorno dall'inizio del conflitto. Questo non significa che bisogna girare lo sguardo da un'altra parte, il mio sguardo è a quelle vittime e per questo dico che la resistenza va aiutata, ma va fermata la guerra".

Secondo il direttore di Tgcom24, il

conflitto sta logorando le risorse europee

: "I russi hanno materie prime a non finire, le sanzioni li toccano minimamente e hanno più dollari di tutti se chiedono i prestiti alla Cina", ha aggiunto.

"L'Europa si sta logorando, in particolare Germania e Italia perché hanno meno materie prime - ha concluso Liguori - noi stiamo mandando delle delegazioni per comprare il gas in

Congo

Mozambico

Angola

Nigeria

, in, in, inma in questi paesi ci sono delle guerre in atto. Non possiamo affidarci a paesi in guerra".