Guerra in Ucraina, missile sulla stazione di Kramatorsk: almeno 39 le vittime

È di almeno 39 morti, di cui quattro sarebbero bambini, e oltre trecento feriti il bilancio del bombardamento sulla stazione ferroviaria di

Kramatorsk

Donetsk

Ucraina

, nella regione di, una delle zone nell’Est dell'ancora sfruttate da migliaia di civili per fuggire dalla guerra. Ma i numeri sono destinati a salire.

Secondo i media ucraini, su uno dei razzi si legge la scritta, in russo,

"per bambini"

. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha parlato di "russi disumani, che vanno puniti", ma Mosca nega di essere responsabile dell'attacco alla stazione, da dove partono profughi e sfollati. In collegamento con il "Diario di guerra" del Tg4 l'inviato Fausto Biloslavo mostra da vicino i resti del missile che si è abbattuto sulla stazione di Kramatorsk: "È un SS21 ed è arrivato presumibilmente da Est - ha spiegato Biloslavo - ed è in qualche maniera scoppiato sulla stazione perché non abbiamo trovato nessun cratere. Quindi o potrebbe essere stato intercettato dalla contraerea o esploso per in aria per un malfunzionamento. Vicino alla scrittac'è una sigla nera, io penso che la NATO potrebbe risalire immediatamente a chi è stato a lanciare quel missile".