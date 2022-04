Guerra, i volontari americani in Ucraina: "Qui per la libertà"

"Siamo qui per aiutare l'Ucraina". Ci sono anche i volontari

in Ucraina: molti militari americani sono arrivati spontaneamente al fronte per sostenere l'esercito e la popolazione locale.li ha intervistati in esclusiva: "Siamo qui per aiutare gli ucraini per difendere la libertà minata dall'attacco russo. Faremo di tutto per fermare la carneficina della popolazione ucraina", dice uno di loro.

"Dobbiamo lottare per la libertà e la democrazia - spiega un altro dei militari. E sulle parole di

, che ha definitoundice: "Quello è un insulto ai macellai - afferma - pensate loro a essere paragonati a Putin. Tutti i politici europei si sono scandalizzati per queste parole, ma qualcuno doveva pur dire la verità".