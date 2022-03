Guerra Ucraina, Russia riacquista bond per 1,45 miliardi di dollari

La Russia ha riacquistato bond per 1,45 miliardi di dollari con scadenza 4 aprile 2022, che corrisponde al 72,4% del volume.

Lo riporta Bloomberg, citando una dichiarazione del ministero delle Finanze russo. Mosca, inoltre, pagherà obbligazioni per 2 miliardi in dollari agli investitori stranieri. Con questo riacquisto restano ancora in circolazione 552,4 milioni di dollari del bond Russia-2022. Il riacquisto di obbligazioni russe in rubli mira a garantire il pagamento agli investitori locali.