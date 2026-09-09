Se la dinamica fosse confermata, sarebbe un'ulteriore prova della vulnerabilità del sistema britannico, sottolineano le fonti europee, che si sarebbero mostrate particolarmente critiche nei confronti di Nats: "Il loro sistema è così vecchio e complesso che persino dentro la società inglese fanno fatica a capirlo e gestirlo". I media britannici riecheggiano a loro volta le polemiche sull'inefficienza imputata alla società di controllo dei voli britannici e sull'obsolescenza delle sue infrastrutture tecnologiche, tenuto conto del ripetersi di eventi del genere. Mentre sulle cause dell'incidente si limitano per ora a ipotizzare che possano essere "le stesse" di tre anni fa.