Gran Bretagna, ripreso il traffico aereo dopo il blocco di martedì

Nonostante la ripresa, monta la polemica per le conseguenze del guasto tecnico, non il primo del genere. Nel mirino ci sono i vertici dell'agenzia di settore, National Air Traffic Services (Nats), già chiamati in causa per precedenti emergenze legate a negligenze e inefficienze tecniche. Alcuni vettori, fra cui RyanAir, sono tornati a chiedere le dimissioni del direttore, Martin Rolfe, il quale si è scusato per l'accaduto e per i tempi di ritorno alla normalità "più lunghi di quanto avessimo sperato", ma ha per ora escluso un passo indietro. Sui media emergono intanto rivelazioni imbarazzanti sulla gestione dell'incidente, come quella relativa alla necessità di coinvolgere un ingegnere capo non in turno il quale, impossibilitato a risolvere le cose da remoto, ha impiegato 3 ore a raggiungere il posto di lavoro a causa del traffico e della distanza.