Indonesia, l'attività del vulcano Krakatoa manda in tilt i voli: sei aeroporti bloccati

Il vulcano Krakatoa in Indonesia è tornato a eruttare. E questo ha mandato in tilt i voli del Paese. Come riportato dalle autorità locali sono sei gli aeroporti, compreso quello internazionale di Giacarta, in cui sono state sospese le attività a causa delle eruzioni e delle conseguenze come la cenere. Lunghe code si sono formate allo scalo principale, tra i passeggeri in cerca di rimborsi o di una nuova prenotazione dei voli. Migliaia di persone stanno attraversando disagi.