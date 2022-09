Gorbaciov, i funerali a Mosca: presente Orban, assente Putin

Sono iniziati alle 10 (ora italiana) i funerali di Mikhail Gorbaciov a Mosca.

L'accesso alla Sala delle Colonne della Casa dei Sindacati è aperto al pubblico. Alla cerimonia, della durata di circa due ore, partecipa anche il premier ungherese Viktor Orban per "rendere omaggio" all'ultimo leader sovietico. Il presidente russo Vladimir Putin , come annunciato, non prenderà invece parte alle esequie. Circa duemila i partecipanti.