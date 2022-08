Russia, è morto Mikhail Gorbaciov

Vertice a Chicago tra i premi Nobel per la pace, che annualmente si riuniscono per diffondere il loro messaggio di pace, libertà e rispetto dei diritti umani. Per tre giorni sono stati chiamati a raccolta undici premi Nobel per la Pace, tra cui Michail Gorbaciov, il Dalai Lama, l'ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter. E proprio l'ex presidente russo è stato colto in fallo. L'ormai 81enne ex politico, un po' appesantito e stanco forse delle ore di aereo a cui si è sottoposto, è caduto nella classica trappola del jet lag. E così si è appisolato durante l'incontro. Immediato l'intervento di una sua assistente che gli ha fornito una bottiglietta d'acqua. Leggi Tutto