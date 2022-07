L'ex presidente dell'Urss Gorbaciov è ricoverato in dialisi in ospedale

"Non sta bene"

- Che Gorbaciov non stesse bene lo aveva già detto a marzo Dmitry Muratov, caporedattore del giornale russo indipendente Novaya Gazeta, nel mirino della sempre più stringente censura di Mosca. "Ho visitato Gorbaciov in ospedale. Ha compiuto da poco 91 anni e non sta bene, ma mi ha confermato che bisogna fare quanto possibile per fermare la minaccia di una guerra nucleare", aveva rivelato in un'intervista. Nel 2016 all'ex presidente sovietico è stato anche installato un pacemaker al cuore.

Contro Putin e Medvedev

- Nello stesso anno Gorbaciov aveva anche dichiarato di "vergognarsi" dell'azione politica dell'attuale presidente russo Vladimir Putin e dell'allora premier Dmitri Medvedev, ultimamente protagonista di vere e proprie minacce all'Occidente . L'ex leader sovietico aveva denunciato "l'arbitrio" praticato da Putin con il sostegno di ambienti oscuri: "Le elezioni in Russia dal 1990 sono meno libere rispetto all'epoca sovietica, ed è inammissibile il dominio dei servizi di sicurezza nello Stato".