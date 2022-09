Putin rende omaggio a Gorbaciov ma non parteciperà ai funerali | Il Cremlino: "Impossibile per programmi di lavoro"

Il presidente russo Vladimir Putin si è recato a rendere omaggio alla salma di Mikhail Gorbaciov, ma non parteciperà ai funerali previsti sabato "perché il suo programma di lavoro non glielo consente".

Il leader del Cremlino ha visitato la camera ardente dell' uomo della Perestrojka, allestita nella Clinica ospedaliera centrale a Mosca. Putin ha deposto un mazzo di fiori sulla bara aperta e si è intrattenuto per alcuni minuti in raccoglimento. Si è fatto il segno della croce e si è inchinato verso la salma, prima di uscire dalla sala. Ed è poi partito per il suo viaggio a Kaliningrad.