Gerusalemme, cardinal Pizzaballa bloccato dalla polizia israeliana prima della Messa al S. Sepolcro
Lo ha denunciato il Patriarcato di Gerusalemme in una nota, in cui ha specificato che un atto del genere "non avveniva da secoli"
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È stato bloccato per strada dalla polizia israeliana, mentre stava camminando in forma privata verso il Santo Sepolcro, il cardinale Pierbattista Pizzaballa. Il religioso, che si stava preparando a celebrare la Messa della Domenica delle Palme insieme al custode della Terra Santa padre Francesco Ielpo, è stato costretto a tornare indietro. È la denuncia del Patriarcato latino di Gerusalemme, secondo cui sarebbe "la prima volta da secoli" che non viene concesso ai padri della Chiesa di celebrare il rito cristiano in uno dei suoi luoghi più sacri.
La dinamica
Stando al racconto del Patriarcato, Pizzaballa e Ielpo sarebbero stati "fermati lungo il percorso, mentre procedevano in forma privata e senza alcuna caratteristica di processione o atto cerimoniale, e sono stati costretti a tornare indietro", si legge in una nota. "Questo incidente costituisce un grave precedente e ignora la sensibilità di miliardi di persone in tutto il mondo che, durante questa settimana, guardano a Gerusalemme".
Il rapporto tra Chiesa e polizia israeliana
Nella nota, il Patriarcato specifica: "I capi delle Chiese hanno agito con piena responsabilità e, sin dall'inizio della guerra, hanno ottemperato a tutte le restrizioni imposte: gli assembramenti pubblici sono stati annullati, l'accesso è stato vietato e sono state prese disposizioni per trasmettere le celebrazioni a centinaia di milioni di fedeli in tutto il mondo, i quali, in questi giorni di Pasqua, rivolgono lo sguardo a Gerusalemme e alla Chiesa del Santo Sepolcro. Impedire l'ingresso al Cardinale e al Custode, che detengono la più alta responsabilità ecclesiastica per la Chiesa Cattolica e i Luoghi Santi, costituisce una misura manifestamente irragionevole e sproporzionata. Questa decisione affrettata e fondamentalmente errata, viziata da considerazioni improprie, rappresenta un'estrema violazione dei principi fondamentali di ragionevolezza, libertà di culto e rispetto dello status quo".