Erbil (Iraq), nei bunker che ospitano i militari italiani in missione

Bislolavo si addentra all'interno di uno dei bunker dove i militari italiani, impegnati nell'operazione "Prima Parthica", trovano riparo quando scattano gli allarmi per l'arrivo di droni kamikaze. Il rifugio si è rivelato provvidenziale la notte tra l'11 e il 12 marzo scorso quando la base è stata colpita da un attacco definito "ad alto potenziale". "Eravamo già in stato di preallarme e non è ancora chiaro se si è trattato di un missile o di un drone che ha eluso i sistemi di sicurezza della coalizione", spiega Stefano Pizzotti, comandante della missione, il cui nome è ispirato a un'antica legione romana, che dal 2014 ha completato l'addestramento di oltre 50mila peshmerga curdi.