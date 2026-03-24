Erbil (Iraq), nei bunker che ospitano i militari italiani in missione
A "Quarta Repubblica" il giornalista Fausto Biloslavo parla della situazione in Kurdistan: "L'Iran sta diminuendo gli attacchi"
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Nella puntata del 23 marzo di "Quarta Repubblica" un reportage del giornalista Fausto Biloslavo ha documentato la situazione dei militari italiani impegnati in missione a Erbil, nel nord dell'Iraq. A quasi un mese dallo scoppio della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran la base allestita nell'aeroporto della città è bersaglio di continui attacchi aerei da parte dell'esercito di Teheran.
Bislolavo si addentra all'interno di uno dei bunker dove i militari italiani, impegnati nell'operazione "Prima Parthica", trovano riparo quando scattano gli allarmi per l'arrivo di droni kamikaze. Il rifugio si è rivelato provvidenziale la notte tra l'11 e il 12 marzo scorso quando la base è stata colpita da un attacco definito "ad alto potenziale". "Eravamo già in stato di preallarme e non è ancora chiaro se si è trattato di un missile o di un drone che ha eluso i sistemi di sicurezza della coalizione", spiega Stefano Pizzotti, comandante della missione, il cui nome è ispirato a un'antica legione romana, che dal 2014 ha completato l'addestramento di oltre 50mila peshmerga curdi.
Dalle brande con coperte termiche alle scorte di cibo e acqua fino al kit di primo soccorso: i cunicoli sono forniti di beni di prima necessità in grado di assicurare la sopravvivenza del contingente anche in caso di attacchi prolungati per diversi giorni. Nel bunker è inoltre presente una sala operativa dedicata alla gestione delle emergenze. Le parole del presidente Usa Donald Trump su trattative in corso riaccendono le speranze di una fine a breve delle ostilità. "Qui gli iraniani stanno diminuendo il lancio di attacchi aerei, in alcuni giorni anche del 50%, rispetto a una media di 80-100 missili e di 500 droni al giorno", dice, collegato in diretta da Erbil, il giornalista.