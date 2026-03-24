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Iran, gli Stati Uniti valutano il presidente del Parlamento come potenziale leader
Intanto continuano i raid israeliani in Libano, nella notte colpite sette aree nel sud di Beirut
© Ansa
Dopo le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo il quale l'intesa con l'Iran è ormai su tutti i punti e la fine del conflitto sarebbe vicina, gli Usa starebbero valutando il presidente del Parlamento di Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, come potenziale partner e persino futuro leader del Paese. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance e gli inviati del presidente Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, dovrebbero incontrare funzionari iraniani a Islamabad già questa settimana. Intanto, continuano i raid su Israele: nella notte le sirene d'allarme sono suonate a Tel Aviv e in alcune zone della Cisgiordania. Resta sotto attacco anche il Libano, per mano degli israeliani: colpite sette aree nel sud di Beirut.
L'amministrazione Trump valuta "con discrezione" il presidente del Parlamento iraniano come potenziale partner e persino futuro leader sostenuto dagli Stati Uniti dopo un accordo. Mohammad Bagher Ghalibaf, 64 anni, ha ripetutamente minacciato gli Usa e i loro alleati di ritorsioni, ma è considerato, almeno da alcuni esponenti all'interno della Casa Bianca, un partner praticabile, in grado di guidare l'Iran e negoziare con gli Usa nella prossima fase del conflitto. Lo riferiscono due funzionari dell'amministrazione Trump a Politico. "È un candidato promettente. Ma dobbiamo valutarli attentamente e non possiamo avere fretta", ha detto un funzionario precisando che non è stata ancora presa alcuna decisione.