Dopo le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo il quale l'intesa con l'Iran è ormai su tutti i punti e la fine del conflitto sarebbe vicina, gli Usa starebbero valutando il presidente del Parlamento di Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, come potenziale partner e persino futuro leader del Paese. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance e gli inviati del presidente Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, dovrebbero incontrare funzionari iraniani a Islamabad già questa settimana. Intanto, continuano i raid su Israele: nella notte le sirene d'allarme sono suonate a Tel Aviv e in alcune zone della Cisgiordania. Resta sotto attacco anche il Libano, per mano degli israeliani: colpite sette aree nel sud di Beirut.