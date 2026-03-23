Guerra in Iran, le Borse asiatiche giù con Tokyo e Seul

È un avvio di settimana di tensione quello delle Borse di Asia e Pacifico che si trovano ancora una volta sotto pressione per i timori di un'ulteriore escalation del conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. L'ultimatum lanciata da Donald Trump a Teheran ha innescato una fuga generalizzata dagli asset rischiosi. Tokyo lascia il 3,48% e Seul il 6,5% con Giappone e Corea che, insieme all'India, sono considerati i Paesi più vulnerabili alle interruzioni delle forniture energetiche globali. Pesantissime anche Hong Kong (-4,16%), Shanghai (-3,6%) e Shenzhen (-4,19%). L'Europa è prevista in rosso, così come anche i future su Wall Street.