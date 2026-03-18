Guerra in Iran: ucciso in un attacco Ali Larijani, presidente del Consiglio di Sicurezza

Israele ha eliminato Ali Larijani, presidente del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. Secondo molti analisti è il colpo più duro per la Repubblica islamica dall’uccisione di Ali Khamenei, avvenuta il primo giorno di guerra. Dalla morte della Guida suprema era proprio Larijani la figura chiave, la guida di fatto del regime. Uccisioni che rientrano in una strategia militare precisa: Israele decapita le forze che guidano il nemico. Lo sta facendo nella guerra contro l’Iran, lo ha fatto contro gli Hezbollah in Libano, dove nel settembre del 2024 era stato eliminato il leader Hassan Nasrallah, e a Gaza dove nell’ottobre dello stesso anno era stato neutralizzato il capo di Hamas, Yaya Sinwar.