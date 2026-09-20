Germania, Meclemburgo-Pomerania e Berlino al voto: l'Afd punta a un nuovo successo

La governatrice ha impostato la propria campagna come una vera sfida contro l'estrema destra, sintetizzata anche dallo slogan "Frau gegen Blau" (traduzione: "La donna contro il blu"), dal colore tradizionalmente associato all'AfD. "La cosa più importante è che l'Afd non vada al potere qui", ha dichiarato. La governatrice incassa una popolarità nettamente superiore a quella dello sfidante: secondo Infratest Dimap, Schwesig avrebbe il 59% delle preferenze in un confronto diretto, contro il 28% di Holm. A rasserenare la Schwesig sarebbe anche la terra bruciata intorno al partito di estrema destra. Infatti anche un eventuale primo posto dell'Afd non garantirebbe comunque al partito la possibilità di governare: le altre principali forze politiche escludono alleanze con la formazione di estrema destra.