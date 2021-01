Usa, il leggio rubato dal Congresso messo in vendita online

Durante l'assalto al Congresso americano, avvenuto il 6 gennaio a Washington, un manifestante è riuscito a rubare un leggio dalla Camera dei rappresentanti. L'immagine dell'uomo sorridente con il "trofeo" in mano ha fatto il giro del mondo. A pochi giorni dai disordini, sul sito di aste eBay è stata creata un'inserzione per il "Podio del presidente della Camera dei rappresentanti". L'oggetto ha ricevuto 167 offerte, che sono culminate in un'offerta vincente di quasi 100mila dollari. Ci sono, però, dubbi sulla veridicità della vendita, perché la foto utilizzata è stata scattata il 24 settembre 2019, quando il presidente della Camera Nancy Pelosi ha annunciato l'inchiesta formale di impeachment di Donald Trump a seguito delle accuse secondo cui il presidente avrebbe cercato di fare pressione sul presidente dell'Ucraina per indagare sul suo avversario democratico, l'ex vicepresidente Joe Biden e suo figlio, Hunter Biden.