24 marzo 2022 19:45

Guerra in Ucraina, sui muri di Milano ricompare Anna Frank: indossa un abito giallo-blu e brucia la Z dei russi

Sui muri di Milano è comparsa Anna Frank. Il suo abito stavolta si tinge di giallo e di blu, i colori dell'Ucraina. E stavolta la piccola ebrea che non riuscì a sfuggire all'Olocausto dà fuoco alla Z, simbolo degli invasori russi. Così lo street artist aleXsandro Palombo interviene con le sue opere nel conflitto russo-ucraino. Come già avevano fatto altri suoi colleghi in altre città europee. "Stiamo assistendo - scrive Palombo sulle sue pagine social, pubblicando le foto di questo suo ultimo progetto, - a un modello di guerra che si evolve con molteplici mezzi tra cui quelli delle fake news e della propaganda sui social network per influenzare i sentimenti e l'opinione pubblica". "La 'denazificazione' di Putin - aggiunge - è una pesante operazione di propaganda e mistificazione condotta per giustificare la barbara invasione dell'Ucraina. La memoria è uno degli anticorpi più potenti che ci permette di difenderci dai pericoli del presente".