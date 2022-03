16 marzo 2022 21:48

Ucraina, Putin "solleva il suo cadavere": murale-shock in Bulgaria

L'abbandono del corpo senza vita ricorda il Cristo della Pietà di Michelangelo. E quella posa inquieta nella sua drammaticità. E' anche così che la street art non resta indifferente alla guerra in Ucraina: un murale-shock è comparso per le strade di Sofia, capitale della Bulgaria. Ritrae il presidente russo Putin che avanza "sollevando il suo cadavere". Autore dell'opera è l'artista bulgaro Stanislav Belovski