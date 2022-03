19 marzo 2022 12:45

Praga, bimba protegge i personaggi dei cartoni animati (che rappresentano diversi Paesi) sotto una bandiera ucraina: il murale

Topolino (Stati Uniti), L'Ape Maia (Germania), La Talpa Krtek (Repubblica Ceca), Mumin (Finalndia), Bolek e Lolek (Polonia), Obelix (Francia). Una bambina protegge se stessa e i personaggi dei cartoni animati - che rappresentano i diversi Paesi - sotto una bandiera ucraina. È il murale realizzato a Praga dallo street artist Chemis. "L'Ucraina sta combattendo per proteggere il suo futuro e la sua libertà, così come la nostra. Da padre di due figli, non riesco a immaginare l'impotenza, il dolore e la paura che provano le persone comuni. Tutti abbiamo visto filmati di corpi, città distrutte e palestre piene di donne con bambini e nonni. Per favore, continuate ad aiutare e a mostrare quali valori rappresentiamo", ha scritto l'artista sui social nel postare l'immagine della sua opera. Intervistato da un sito locale, Chemis ha spiegato ulteriormente il senso del murale, dicendo: "La bambina protegge tutti questi preziosi giocattoli con la propria vita, il che simboleggia che l'Ucraina sta effettivamente proteggendo ognuno di noi".