27 febbraio 2022 10:32

Gomel, la città bielorussa già al centro degli accordi di pace del 2014 tra Russia e Ucraina

Sullo scenario della guerra tra Russia e Ucraina rispunta Gomel, città bielorussa già al centro della storia del recente conflitto tra Mosca e Kiev. Gomel, infatti, nel 2014, fu teatro degli incontri che portarono alla ratifica tra le due parti del Protocollo di Minsk. Quell'accordo fu firmato per porre fine alla guerra dell'Ucraina orientale e fu raggiunto il 5 settembre 2014 dal Gruppo di Contatto Trilaterale sull'Ucraina, composto dai rappresentanti di Ucraina, Russia, Repubblica Popolare di Donetsk (DNR) e Repubblica Popolare di Lugansk (LNR). I colloqui allora avvennero sotto l'egida della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Gomel è la seconda città più popolosa della Bielorussia con oltre mezzo milione di abitanti ed è situata nella parte sudorientale del Paese, a circa 300 chilometri a sud-est dalla capitale e a una cinquantina di chilometri sia dalla frontiera con la Russia sia da quella ucraina. Le foto Afp ci riportano alla fine del marzo 2014 e mostrano l'allora presidente del parlamento ucraino e presidente ucraino ad interim Oleksandr Turchynov, a sinistra, con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, nella residenza Lyaskovichi dello stesso Lukashenko, proprio nella zona di Gomel