29 maggio 2022 17:53

Dal Brasile all'Alaska in Maggiolino, blogger e il suo cane muoiono in un incidente stradale in Oregon

Tragedia a Selma, in Oregon, dove un blogger brasiliano è morto in un incidente stradale insieme al suo inseparabile cane Shurastey. Jesse Koz, 29 anni, stava per coronare il suo sogno: arrivare in Alaska dal Brasile, dopo aver viaggiato con il suo amico a quattrozampe e il suo Maggiolino Volkswagen del 1978 per ben 19 Paesi. Il suo sogno si è infranto a Selma, dopo che la sua auto si è scontrata frontalmente con un'altra vettura, a bordo della quale viaggiavano una donna, che è stata portata in ospedale, e un bimbo che è rimasto illeso. Koz aveva iniziato a viaggiare nel 2017 e aveva aperto una pagina Instagram per convidere la sua avventura: a oggi oltre 300mila persone lo seguivano. In molti hanno condiviso il loro dolore per la sua prematura scomparsa, insieme a quella del suo amato Golden Retriever, sul social network.