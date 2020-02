Coronavirus, la Cina chiede alle banche di disinfettare banconote

La Cina ha chiesto alle banche e alle altre istituzioni che prestano moneta di disinfettare le banconote e di tenerle in un'area secca per sette giorni nell'ambito delle politiche per contenere la diffusione del nuovo coronavirus. L'ha riferito il China Securities Journal. Le linee guida sono state diffuse dall'Autorità per le banche e

le assicurazioni CBIRC. Inoltre l'istituzione ha chiesto alle banche di ripulire le superfici che sono spesso toccate da clienti, come le macchine ATM, con disinfettanti.