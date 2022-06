03 giugno 2022 09:29

Centesimo giorno di guerra in Ucraina, 100 metri di nastro blu e 100 rose gialle a Sofia

Cento metri di nastro blu e 100 rose gialle per ricordare al mondo che si è giunti al centesimo giorno di guerra in Ucraina. Così a Sofia, in Bulgaria, nel piazzale antistante la Biblioteca Comunale, l'ambasciatore ucraino in Bulgaria Vitaliy Moskalenko e il vicesindaco della capitale Miroslav Borshoš hanno voluto rendere omaggio, riproponendo i colori della bandiera ucraina, alle migliaia di vittime civili dell'invasione russa scattata il 24 febbraio. Durante la giornata, chi vorrà potrà aggiungere fiori e messaggi per manifestare solidarietà e sostegno a Kiev.