Chiuse in anticipo le esercitazioni militari congiunte Corea del Sud-Stati Uniti

Il presidente ha citato anche i costi delle esercitazioni e i suoi buoni rapporti con il leader nordcoreano Kim Jong-un. La conclusione dell'Ufs non significa però la fine di tutte le attività militari sul campo. Delle 14 esercitazioni dal vivo previste nel quadro delle manovre, sette proseguiranno fino al 28 agosto, mentre altre sette sono state cancellate dal programma e saranno riprogrammate dopo consultazioni tra Seoul e Washington, riferisce Yonhap citando un funzionario dei Joint Chiefs of Staff sudcoreani.