Trump: "Abbiamo spazzato via l'Iran, presto avremo il pieno controllo di Hormuz"

"Abbiamo spazzato via l'Iran". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica a Michael Cohen, suo ex avvocato e suo grande accusatore nel processo sui rapporti del tycoon con la pornostar Stormy Daniels. Teheran "dispone di alcuni missili e droni ma ha una capacità produttiva limitata", ha proseguito il presidente Usa, aggiungendo che "gli Stati Uniti controllano sostanzialmente lo Stretto di Hormuz e presto ne avranno il pieno controllo". Intanto, Israele continua ad alzare il livello di tensione sul campo nella regione: le Idf impedirebbero alle ambulanze, secondo Al Jazeera, di raggiungere i palestinesi feriti dopo gli attacchi compiuti dai coloni nella Cisgiordania occupata. I fatti sarebbero avvenuti a Khirbet Deir Shams, a sud di Hebron, quando tre palestinesi sono rimasti feriti in seguito ad attacchi di coloni israeliani contro le loro abitazioni. "L'esercito israeliano afferma che le sue forze hanno sparato e ucciso un palestinese vicino a Jenin, nella parte settentrionale della Cisgiordania occupata, nelle prime ore di venerdì" dopo che la vittima "ha tentato di accoltellare i soldati durante un'operazione militare", aggiunge la tv araba.