Iran, Trump attacca Teheran: "Annuncio la più grande guerra economica mai intrapresa contro un Paese"

Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato contro l'Iran "la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi Paese. Questa sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti". Le sue dichiarazioni arrivano attraverso Truth Social. Immediata la risposta da parte di Teheran. L'agenzia semiufficiale Tasnim ha definito la guerra economica annunciata da Trump una prosecuzione della "fallimentare campagna di massima pressione" di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump "enfatiche ed esagerate".