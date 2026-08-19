Lite Usa-Iran | Trump: "Lo Stretto è americano" Teheran: "Illuso" | Il regime nega attacco a Dubai: "Accuse infondate"

Dopo la scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, tra i due Paesi è di nuovo scontro su Hormuz. Il presidente americano su Truth posta una cartina dell'area e scrive: "Lo Stretto è un nuovo territorio americano". Risponde il regime: "Illuso". Sale anche l'allerta a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti: "Teheran ha lanciato due missili, sono finiti in mare". L'Iran però nega: "Accuse infondate".



Il portavoce del ministero degli Affari Esteri iraniano Esmail Baghaei, infatti, ha chiesto di "a tutte le parti regionali di astenersi da accuse infondate contro la Repubblica Islamica dell'Iran, tenendo conto delle complesse dinamiche esistenti a causa delle continue azioni destabilizzanti degli Stati Uniti e del regime israeliano contro la pace e la sicurezza della regione, in particolare a causa di numerose operazioni sotto falsa bandiera". Nel frattempo, gli Emirati Arabi Uniti annunciano la sospensione di tutti gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran.