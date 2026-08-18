Hormuz, nave colpita da un proiettile durante attraversamento: un morto | Erdogan esorta Trump a continuare i colloqui con l'Iran

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, ha avuto un colloqui telefonico con quello statunitense, Donald Trump: lo riferisce l'agenzia Anadolu citando una nota della direzione per le comunicazioni turca, secondo cui il leader di Ankara ha sostenuto che è "importante" sfruttare al massimo la diplomazia nell'ambito delle tensioni in Medio Oriente, auspicando in particolare che proseguano i negoziati tra Usa e Iran. Erdogan ha inoltre dichiarato che l'Accordo congiunto di difesa della Mecca, firmato questo mese tra Turchia, Pakistan e Arabia Saudita, "dimostra una posizione forte nel garantire la stabilità e la sicurezza regionali", si legge nel comunicato. Il presidente turco ha anche parlato di Gaza, sostenendo che "in un momento in cui l'obiettivo è passare alla seconda fase del processo di pace, si è registrato un aumento delle azioni del governo israeliano contro i palestinesi", e aggiungendo che la Turchia "continuerà a sostenere una pace duratura nella regione e le iniziative volte alla ricostruzione" della Striscia.