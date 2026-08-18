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Hormuz, nave colpita da un proiettile durante attraversamento: un morto | Erdogan esorta Trump a continuare i colloqui con l'Iran
Erdogan ha, inoltre, offerto il sostegno di Ankara agli sforzi di pace per far sì che le tensioni fra i due Paesi vengano meno
© Afp
Firmata a giugno con il memorandum di Islamabad, la tregua di sessanta giorni prevista tra Stati Uniti e Iran è ormai giunta al termine. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, ha chiamato il presidente americano, Donald Trump, per esortarlo a proseguire i colloqui con Teheran al fine di allentare le tensioni che, oramai, divampano tra i due Paesi dal febbraio scorso. Erdogan ha, inoltre, offerto il sostegno di Ankara agli sforzi di pace. Nel frattempo, lo Stretto di Hormuz rimane un punto nevralgico della guerra in Medio Oriente. Un'imbarcazione che stava attraversando il sito ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile. L'impatto ha causato danni alla sala macchine e ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio, ha reso noto l'Agenzia britannica per le operazioni di commercio marittimo, UKMTO.
Il presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, ha avuto un colloqui telefonico con quello statunitense, Donald Trump: lo riferisce l'agenzia Anadolu citando una nota della direzione per le comunicazioni turca, secondo cui il leader di Ankara ha sostenuto che è "importante" sfruttare al massimo la diplomazia nell'ambito delle tensioni in Medio Oriente, auspicando in particolare che proseguano i negoziati tra Usa e Iran. Erdogan ha inoltre dichiarato che l'Accordo congiunto di difesa della Mecca, firmato questo mese tra Turchia, Pakistan e Arabia Saudita, "dimostra una posizione forte nel garantire la stabilità e la sicurezza regionali", si legge nel comunicato. Il presidente turco ha anche parlato di Gaza, sostenendo che "in un momento in cui l'obiettivo è passare alla seconda fase del processo di pace, si è registrato un aumento delle azioni del governo israeliano contro i palestinesi", e aggiungendo che la Turchia "continuerà a sostenere una pace duratura nella regione e le iniziative volte alla ricostruzione" della Striscia.
Un'imbarcazione nello Stretto di Hormuz ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile, secondo quanto riportato dall'Agenzia britannica per le operazioni di commercio marittimo (UKMTO). "L'addetto alla sicurezza della compagnia ha segnalato che la nave è stata colpita da un proiettile non identificato durante una manovra di transito in uscita dallo Stretto di Hormuz", si legge nel comunicato riportato anche da Al Jazeera. "L'impatto ha causato danni alla sala macchine e ha provocato il ferimento di un membro dell'equipaggio", aggiunge il comunicato, precisando che i membri dell'equipaggio superstiti stanno ricevendo assistenza dalla guardia costiera omanita. L'Ukmto ha dichiarato che non sono stati segnalati impatti ambientali e che le autorità stanno indagando, consigliando alle navi presenti nella zona di procedere con cautela e di segnalare qualsiasi attività sospetta.