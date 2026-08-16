Trump annuncia "significativa riduzione" delle manovre militari con Seul

"Visto l'ottimo rapporto che ho con Kim Jong-un", il leader della Corea del Nord, "non vedo di buon occhio il fatto che gli Stati Uniti abbiano accettato, molto tempo fa, di partecipare a esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud", osserva Trump nel suo post. "Tali esercitazioni non solo sono costose - con gran parte della spesa a carico degli Stati Uniti d'America (come al solito!) - ma inviano un segnale del tutto inappropriato e ostile a un Paese che, da quando Donald J. Trump è presidente, si è mostrato rispettoso e non ha rappresentato alcuna minaccia. Pertanto, dato che è ormai troppo tardi per annullarle, ho dato istruzioni al segretario alla Difesa, Pete Hegseth, di ridurre drasticamente le esercitazioni militari congiunte!", rileva il tycoon, in merito alle manovre congiunte 'Ulchi Freedom Shield' tra le forze armate Usa e sudcoreane in programma da domani. La loro portata era stata descritta venerdì "come analoga a quella degli anni passati", allo scopo di rafforzare la prontezza operativa di fronte alle minacce nordcoreane, ribadendone la natura difensiva. All'annuncio, Pyongyang aveva risposto con una dichiarazione del ministero degli Esteri diffusa dai medi adi Stato, accusando le manovre congiunte Usa-Corea del Sud come una "prova generale per una guerra di aggressione" che sta innescando un livello inedito di instabilità nella regione. Un avvertimento che rientra nella retorica aggressiva che la Corea del Nord adotta spesso prima delle principali esercitazioni alleate e tale da lasciare presagire ulteriori test di armamenti da parte del Paese eremita. "Malgrado la cosa non sia strettamente correlata (?), ho recentemente chiesto al presidente della Corea del Sud se volessero unirsi a noi nel processo di denuclearizzazione della Repubblica Islamica dell'Iran, e la risposta è stata: "No, grazie!". Grazie per l'attenzione dedicata a questo argomento. Presidente DONALD J. TRUMP", conclude il post del presidente Usa.