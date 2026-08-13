Usa, Hegseth: "La Colombia autorizza operazioni militari congiunte al narcotraffico"

Il nuovo governo colombiano "ha richiesto e autorizzato operazioni militari congiunte con gli Stati Uniti contro il narcotraffico". È quanto ha annunciato il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth, parlando a Panama. "Sono inoltre orgoglioso di annunciare che la Colombia si unirà all'A-Triple-C, diventandone il diciannovesimo membro", ha spiegato Hegseth, riferendosi alla Americas Counter Cartel Coalition (la Coalizione delle Americhe contro i cartelli), l'iniziativa di sicurezza multinazionale lanciata dall'amministrazione Trump il cui scopo è di contrastare i cartelli criminali della droga e rafforzare la cooperazione regionale in materia di difesa nell'emisfero occidentale.

