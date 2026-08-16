"No More Changing the Clocks Act"

Trump: "Il Senato voti quanto prima l'ora legale permanente"

Manca solo il via libera della Camera Alta del parlamento Usa. La teoria del tycoon: "Avere più luce solare nelle ore pomeridiane è un vantaggio"

16 Ago 2026 - 07:22
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Donald Trump torna a caldeggiare il via libera permanente all'ora legale. "Il Senato deve votare il 'No More Changing the Clocks Act' (Legge per porre fine al cambio dell'ora, ndr) il prima possibile", scrive il presidente americano su Truth. Il presidente Usa osserva che "avere più luce solare nelle ore pomeridiane è un vantaggio ("anche per la lotta alla criminalità!"). Ma, cosa ancora più importante, "basta con il ridicolo cambio di orologi e lancette due volte l'anno, con tutti i disagi e il caos che ne derivano. Finalmente, facciamolo!!!", aggiunge il tycoon.

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Ora legale sì, ora legale no: l'eterno dibattito

 Il riferimento di Trump è al cosiddetto 'Sunshine Protection Act', che punta a porre fine al cambio semestrale tra ora legale e solare, vale a dire la pratica di spostare le lancette dell'orologio in avanti in primavera e indietro in autunno: la soluzione è di rendere permanente l'ora legale su tutto il territorio nazionale americano. Il provvedimento, già votato dalla Camera, attende ora il via libera del Senato.

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