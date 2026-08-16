Trump: "Il Senato voti quanto prima l'ora legale permanente"

Il riferimento di Trump è al cosiddetto 'Sunshine Protection Act', che punta a porre fine al cambio semestrale tra ora legale e solare, vale a dire la pratica di spostare le lancette dell'orologio in avanti in primavera e indietro in autunno: la soluzione è di rendere permanente l'ora legale su tutto il territorio nazionale americano. Il provvedimento, già votato dalla Camera, attende ora il via libera del Senato.