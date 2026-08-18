Stati Uniti contro la Corte penale internazionale, imposte sanzioni alla presidente Tomoko Akane

A giugno, tre giudici della Corte avevano fatto causa a Trump e alla sua amministrazione per le sanzioni, sostenendo che tali misure fossero illegittime. Il mese scorso, Marco Rubio aveva dichiarato che Washington avrebbe intensificato gli sforzi per indebolire la Corte penale internazionale anche attraverso una campagna diplomatica volta a persuadere altri Paesi ad abbandonare l'istituzione, sostenendo che rappresenti "una minaccia per il personale statunitense impegnato nell'attuazione delle politiche migratorie intransigenti di Trump o in operazioni contro imbarcazioni sospettate di trasportare droga, così come per altri membri delle forze armate Usa".