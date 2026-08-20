Cina, il fondatore del gruppo immobiliare Evergrande condannato all'ergastolo

Il fondatore del colosso immobiliare Evergrande, Xu Jiayin, è stato condannato all'ergastolo da un tribunale della Cina per una serie di reati finanziari. Secondo le informazioni disponibili, il gruppo Evergrande è stato anche multato per 8,82 miliardi di yuan (circa 1,3 miliardi di dollari), mentre Evergrande Real Estate dovrà pagare una multa di 7 miliardi di yuan. In totale circa 2,35 miliardi di dollari. Le condotte contestate a Xu Jiayin comprendono la raccolta illegale di depositi, la frode nella raccolta di fondi, l'emissione fraudolenta di titoli e la divulgazione irregolare di informazioni rilevanti.