Cina, Evergrande vende 18% di HengTen per 273 milioni di dollari

Ansa

Evergrande cede il 18% residuo nella società di produzione cinematografica e di streaming HengTen Networks per 273 milioni di dollari circa. Si tratta dell'ennesimo sforzo per raccogliere capitali con le dismissioni e far fronte a debiti per oltre 300 miliardi. Il fondatore Hui Ka Yan, intanto, ha avuto 105 milioni di prestiti per aiutare il gruppo, dando in garanzia due abitazioni di lusso a Hong Kong.