Finlandia, si indaga su possibile sconfinamento di un aereo russo

La Finlandia sospetta che un aereo russo abbia violato lo spazio aereo del Paese nel pomeriggio di giovedì 20 agosto nella parte occidentale del Golfo di Finlandia, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa finlandese. Ne dà notizia il sito del quotidiano francese Le Figaro. "Ogni presunta violazione dello spazio aereo viene presa sul serio. È in corso un'indagine", ha dichiarato il ministro della Difesa finlandese Antti Häkkänen, citato in un comunicato. Secondo il ministero, sono le guardie di frontiera finlandesi a condurre le indagini su questo incidente. Altri episodi simili si sono già verificati in questo Paese nordico, che condivide un confine di 1.340 chilometri con la Russia. A maggio e giugno, due aerei militari russi erano stati sospettati di aver violato lo spazio aereo finlandese, al largo di Porkkala e al largo della costa di Porvoo, a est della capitale Helsinki.