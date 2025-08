Usa, dietrofront Musk: "Ha donato 15 milioni di dollari a Trump e ai repubblicani"

Secondo Politico, che cita documenti della Commissione elettorale federale, Musk ha effettuato le donazioni il 27 giugno scorso, proprio durante la faida pubblica con Trump, e in particolare dopo che aveva criticato i repubblicani per aver votato a favore della maxi legge di spesa voluta dal presidente americano. A detta dell'imprenditore, quella norma avrebbe fatto esplodere il disavanzo pubblico. Musk ha prima donato 5 milioni di dollari a Maga Inc., il super Pac legato al presidente Trump; poi ha versato 10 milioni di dollari ai super Pac dei repubblicani al Senato (Senate Leadership Fund) e alla Camera (Congressional Leadership Fund) per sostenerli nel mantenimento del controllo del Congresso.