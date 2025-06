Usa, Musk affonda la legge fiscale di Trump: "Un abominio"

Non ha atteso neanche una settimana dopo aver lasciato il suo incarico nel governo americano per scagliarsi pubblicamente contro l'amministrazione guidata da Donald Trump. Elon Musk, fino a pochi giorni fa consigliere speciale fidatissimo del presidente - almeno così si diceva, - è uscito allo scoperto, scegliendo di criticare, o meglio affondare, la legge di bilancio del tycoon. L'imprenditore miliardario, patron di X, Tesla e SpaceX, ha scritto direttamente sulla sua piattaforma: "Questa enorme, scandalosa, spropositata legge di spesa repubblicana è un abominio disgustoso, vergogna a chi l'ha votata in Congresso, avete sbagliato e lo sapete". La portavoce della Casa Bianca ha minimizzato, ma si tratta di parole durissime che non lasciano spazio all'interpretazione. Si alimentano così le voci di liti e malumori tra Musk, Trump e diversi ministri che hanno accompagnato sia i mesi trascorsi a capo del Doge - il Dipartimento per l'efficienza governativa creato per ridurre gli sprechi e la burocrazia - che la sua uscita di scena da Washington. E' la prima volta che Musk si scontra apertamente con Trump.