Ebola, Oms: "Entro 2-3 settimane al via test con farmaco preventivo"

Al momento, fa sapere l'Oms, una delle priorità sono i test "per ridurre i ritardi nella conferma dei casi e supportare risposte più rapide". Emergono criticità sul fronte del tracciamento: "solo il 45% dei contatti è stato seguito", soprattutto a causa di problemi di sicurezza e dell'alto numero di sfollati. A rendere più difficile la risposta anche le "restrizioni generalizzate ai viaggi imposte da alcuni Paesi": "stanno interrompendo le catene di approvvigionamento e ostacolando la risposta", ha aggiunto Tedros, che ha chiesto ai Paesi "che hanno imposto restrizioni generalizzate sui viaggi di revocarle", ricordando che "l'Oms raccomanda lo screening in uscita negli aeroporti, nei porti e ai valichi di frontiera per prevenire l'esportazione di casi e contatti". Preoccupa anche la sfiducia delle comunità locali: "alcuni leader locali mi hanno detto che credono che ebola non sia reale. Costruire la fiducia con le comunità è perciò fondamentale per mettere sotto controllo l'epidemia".