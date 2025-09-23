Le prime violazioni documentate risalgono al 9 settembre 2025, quando circa 20 droni non identificati sono penetrati nello spazio aereo polacco. L'intrusione ha causato il blocco temporaneo degli aeroporti di Varsavia e altri scali regionali. Episodi simili si sono verificati anche in Romania, Danimarca e Norvegia, con chiusure di emergenza negli scali di Copenaghen e Oslo. Sebbene i velivoli non abbiano causato danni fisici né siano stati rivendicati da attori noti, l'ipotesi di una regia russa ha iniziato a farsi strada tra analisti e autorità occidentali. Il profilo tecnico dei droni, l'intensità degli episodi e il tempismo rispetto ad altre crisi internazionali rafforzano i sospetti su Mosca.