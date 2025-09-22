Copenaghen, allarme droni: stop a decolli e atterraggi nello scalo principale

L'aeroporto internazionale della capitale danese ha sospeso le operazioni dalle 20:30 dopo l’avvistamento di due o tre droni di grandi dimensioni. Almeno 35 voli sono stati dirottati verso altri scali. I droni sarebbero di grandi dimensioni
Il traffico aereo dell'aeroporto di Copenaghen è stato improvvisamente sospeso nella serata di lunedì 22 settembre, dopo l'avvistamento di più droni non autorizzati nello spazio aereo circostante. Secondo le autorità danesi si tratta di due o tre velivoli di grandi dimensioni, osservati a partire dalle 20:26 locali. La misura di emergenza ha portato alla chiusura completa dello scalo dalle 20:30, con conseguente stop a tutti i decolli e gli atterraggi. Almeno 35 voli sono stati dirottati verso aeroporti alternativi in Danimarca e nei Paesi vicini, mentre centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati in attesa di nuove disposizioni. La polizia, intervenuta immediatamente, ha confermato che le indagini sono in corso ma al momento non è stata fornita alcuna stima sui tempi di riapertura. I droni sarebbero di grandi dimensioni e si affaccia l'ipotesi che siano militari.
La decisione di interrompere le operazioni è arrivata poco dopo le prime segnalazioni, quando i droni sono stati individuati all'interno e nei pressi delle piste di volo. La portavoce dell'aeroporto, Lise Agerley Kürstein, ha spiegato alla stampa danese che la procedura di sicurezza adottata non consente alcun movimento aereo finché l'area non sarà considerata sicura. "La polizia sta indagando sulla questione e finché non avrà maggiori informazioni lo spazio aereo resterà chiuso", ha dichiarato. L'intervento rapido è stato ritenuto necessario per tutelare l'incolumità dei passeggeri e degli equipaggi.
La sospensione ha avuto un impatto immediato sul traffico aereo. FlightRadar24 ha segnalato che dalle 20:26 non sono più decollati né atterrati aerei nello scalo danese. I voli previsti sono stati in parte cancellati e in parte dirottati verso aeroporti alternativi, tra cui Billund e Aarhus in Danimarca, oltre a scali internazionali vicini. I passeggeri coinvolti sono stati invitati a monitorare costantemente gli aggiornamenti delle compagnie aeree. Le autorità non hanno ancora fornito un bilancio ufficiale del numero complessivo dei viaggiatori interessati, ma i disagi si sono estesi a migliaia di persone, con ripercussioni anche sulle coincidenze internazionali.
Le forze dell'ordine hanno confermato la presenza di droni "large", ovvero di dimensioni tali da costituire un serio pericolo per la sicurezza aerea. Non è ancora chiaro chi li stesse pilotando né con quale obiettivo. Le autorità hanno escluso per ora di poter fornire una tempistica precisa per la riapertura, mantenendo alta la vigilanza nella zona. In passato altri scali europei hanno subito interruzioni a causa di episodi simili, ma quello di Copenaghen rappresenta uno dei casi più significativi in Europa settentrionale degli ultimi anni.
Lo scalo di Copenaghen è il principale hub danese e uno dei più trafficati del Nord Europa, con milioni di passeggeri in transito ogni anno. La chiusura anche solo per poche ore ha conseguenze rilevanti sull'intero sistema dei collegamenti internazionali, in particolare per i voli tra Europa e Asia. L'episodio ha riportato al centro dell'attenzione la questione della sicurezza degli spazi aerei e della vulnerabilità delle infrastrutture strategiche a fronte di minacce non convenzionali.
L'allarme di Copenaghen arriva a pochi giorni da un altro episodio che ha colpito il settore del trasporto aereo. Il 20 settembre diversi aeroporti europei, tra cui Heathrow a Londra, Bruxelles e Berlino, sono stati interessati da un attacco informatico ai sistemi di check-in e imbarco gestiti dal fornitore Collins Aerospace. Secondo i dati diffusi, solo nello scalo londinese si sono registrati oltre 140 voli in ritardo e alcune cancellazioni. Gli esperti di cybersicurezza hanno sottolineato come episodi di questo tipo, sommati ad azioni fisiche come l'uso di droni, possano rientrare nello scenario delle cosiddette “guerre ibride”, in cui strumenti tecnologici e militari si combinano per mettere sotto pressione infrastrutture sensibili. Sebbene non vi siano conferme di collegamenti diretti tra i due episodi, il tema resta al centro del dibattito internazionale.
