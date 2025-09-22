Copenaghen, allarme droni: stop a decolli e atterraggi nello scalo principale

Il traffico aereo dell'aeroporto di Copenaghen è stato improvvisamente sospeso nella serata di lunedì 22 settembre, dopo l'avvistamento di più droni non autorizzati nello spazio aereo circostante. Secondo le autorità danesi si tratta di due o tre velivoli di grandi dimensioni, osservati a partire dalle 20:26 locali. La misura di emergenza ha portato alla chiusura completa dello scalo dalle 20:30, con conseguente stop a tutti i decolli e gli atterraggi. Almeno 35 voli sono stati dirottati verso aeroporti alternativi in Danimarca e nei Paesi vicini, mentre centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati in attesa di nuove disposizioni. La polizia, intervenuta immediatamente, ha confermato che le indagini sono in corso ma al momento non è stata fornita alcuna stima sui tempi di riapertura. I droni sarebbero di grandi dimensioni e si affaccia l'ipotesi che siano militari.