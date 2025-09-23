Oslo, riaperto spazio aereo sopra aeroporto dopo avvistamento droni

È stato riaperto lo spazio aereo sopra l'aeroporto di Oslo. Era stato chiuso poco dopo l'una di stanotte per la presenza di alcuni droni. "Lo spazio aereo è stato riaperto. Chiediamo ai passeggeri di presentarsi normalmente - ha scritto Monica Fasting, responsabile della comunicazione dell'aeroporto -. L'aeroporto era stato precedentemente chiuso dopo che almeno due droni erano stati avvistati nei pressi della pista di atterraggio. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza". Secondo l'agenzia di stampa norvegese NTB, la chiusura dell'aeroporto ha interessato 12 voli.