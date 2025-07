Dazi, l'Ue frena sulla web tax per l'intesa con gli Usa | Trump in Scozia, domenica vedrà von der Leyen

Come avevamo previsto, gli Usa hanno alzato la voce sui dazi per spingere l'Ue ai negoziati. E ora un'intesa sembra più vicina, al punto che la Scozia, dove Donald Trump è in visita, potrebbe essere lo scenario della firma di un accordo sulle tariffe tra le due sponde dell'Atlantico. La leader della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, vedrà Trump domenica proprio in Scozia. In ogni caso, la scadenza del primo agosto con ogni probabilità non sarà una data decisiva. Intanto, di fronte alle pressioni di Washington a tutela delle Big Tech, l'ipotesi di una digital tax europea sembra per ora essere stata messa in stand-by proprio nel quadro delle trattative commerciali tra le due sponde dell'Atlantico. Resta invece intatta la linea rossa sulla "legge gemella" chiamata Digital Services Act-Digital Markets Act (Dsa-Dma), i due pilastri normativi che impongono regole più severe su contenuti, trasparenza e concorrenza per i colossi del web, particolarmente sgradite all'amministrazione Trump. Il presidente americano si è comunque dimostrato ottimista su un'intesa con l'Ue, mentre si allontana quella con il Canada.