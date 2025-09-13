Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 32 minuti fa

LA DIRETTA

Trump pronto a inviare mille soldati della Guardia Nazionale anche in Louisiana

Il presidente vuole diffondere il "modello Washington" per militarizzare anche altre città. L'amministrazione Usa verso una stretta sul diritto di asilo

13 Set 2025 - 15:58
© Afp

© Afp

Donald Trump tira dritto sulla militarizzazione delle città per potenziare, a suo dire, la sicurezza dei cittadini. Dopo Washington e l'annuncio per ChicagoBaltimora e Memphis, l'amministrazione Usa, secondo il Wp, è pronta a inviare mille soldati della Guardia Nazionale anche in Louisiana. La Casa Bianca intende inoltre richiedere una drastica riduzione del diritto d'asilo alle Nazioni Unite a fine mese, a margine dell'assemblea generale dell'Onu. Sul fronte dazi, il tycoon ha definito il ricorso alla Corte Suprema "uno dei casi più importanti nella storia del Paese. Dobbiamo vincere il caso e gli Usa saranno un razzo".

Leggi anche

Trump: "Catturato il presunto killer di Charlie Kirk, è stato consegnato dal padre" | Il sospettato si chiama Tyler Robinson | Su un proiettile trovata la scritta "Bella Ciao"

Usa, Trump chiede la pena di morte per il killer della 23enne ucraina rifugiata

Berkeley ha annunciato di aver fornito al governo federale i nomi di studenti, docenti e personale coinvolti in casi di presunto antisemitismo, in ottemperanza all'indagine dell'amministrazione Trump sulle università accusate di non aver protetto gli studenti ebrei. L'ateneo ha dichiarato in una nota di aver informato circa 160 persone di essere state citate nei documenti forniti all'Ufficio per i diritti civili del dipartimento dell'istruzione. Nella lista ci sono persone accusate o coinvolte in episodi di antisemitismo, nonché gli individui che avevano presentato denunce per antisemitismo, secondo l'università. Il presidente Trump ha esercitato pressioni straordinarie sulle università americane quest'anno, minacciando di tagliare i finanziamenti federali e, in alcuni casi, la possibilità di iscrivere studenti stranieri. L'Università della California, Berkeley, è tra le 10 università che una task force dell'amministrazione Trump sull'antisemitismo ha individuato come meritevoli di particolare attenzione. 

L'amministrazione degli Stati Uniti prevede di schierare mille soldati della Guardia Nazionale per mantenere l'ordine nello Stato americano della Louisiana. Lo ha riportato sabato il Washington Post, citando un documento di pianificazione del Pentagono. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato ieri che il governatore della Louisiana, Jeff Landry, aveva espresso il desiderio che la Guardia Nazionale fosse schierata a New Orleans. Le truppe dovrebbero essere schierate nell'ambito di una missione di contrasto concentrata sui "centri urbani" dello stato, ha riportato il Washington Post. 

donald trump

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema