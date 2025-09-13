Trump pronto a inviare mille soldati della Guardia Nazionale anche in Louisiana

Berkeley ha annunciato di aver fornito al governo federale i nomi di studenti, docenti e personale coinvolti in casi di presunto antisemitismo, in ottemperanza all'indagine dell'amministrazione Trump sulle università accusate di non aver protetto gli studenti ebrei. L'ateneo ha dichiarato in una nota di aver informato circa 160 persone di essere state citate nei documenti forniti all'Ufficio per i diritti civili del dipartimento dell'istruzione. Nella lista ci sono persone accusate o coinvolte in episodi di antisemitismo, nonché gli individui che avevano presentato denunce per antisemitismo, secondo l'università. Il presidente Trump ha esercitato pressioni straordinarie sulle università americane quest'anno, minacciando di tagliare i finanziamenti federali e, in alcuni casi, la possibilità di iscrivere studenti stranieri. L'Università della California, Berkeley, è tra le 10 università che una task force dell'amministrazione Trump sull'antisemitismo ha individuato come meritevoli di particolare attenzione.