Trump pronto a inviare mille soldati della Guardia Nazionale anche in Louisiana

Il presidente vuole diffondere il "modello Washington" per militarizzare anche altre città. L'amministrazione Usa verso una stretta sul diritto di asilo
© Afp
Donald Trump tira dritto sulla militarizzazione delle città per potenziare, a suo dire, la sicurezza dei cittadini. Dopo Washington e l'annuncio per Chicago, Baltimora e Memphis, l'amministrazione Usa, secondo il Wp, è pronta a inviare mille soldati della Guardia Nazionale anche in Louisiana. La Casa Bianca intende inoltre richiedere una drastica riduzione del diritto d'asilo alle Nazioni Unite a fine mese, a margine dell'assemblea generale dell'Onu. Sul fronte dazi, il tycoon ha definito il ricorso alla Corte Suprema "uno dei casi più importanti nella storia del Paese. Dobbiamo vincere il caso e gli Usa saranno un razzo".
Berkeley ha annunciato di aver fornito al governo federale i nomi di studenti, docenti e personale coinvolti in casi di presunto antisemitismo, in ottemperanza all'indagine dell'amministrazione Trump sulle università accusate di non aver protetto gli studenti ebrei. L'ateneo ha dichiarato in una nota di aver informato circa 160 persone di essere state citate nei documenti forniti all'Ufficio per i diritti civili del dipartimento dell'istruzione. Nella lista ci sono persone accusate o coinvolte in episodi di antisemitismo, nonché gli individui che avevano presentato denunce per antisemitismo, secondo l'università. Il presidente Trump ha esercitato pressioni straordinarie sulle università americane quest'anno, minacciando di tagliare i finanziamenti federali e, in alcuni casi, la possibilità di iscrivere studenti stranieri. L'Università della California, Berkeley, è tra le 10 università che una task force dell'amministrazione Trump sull'antisemitismo ha individuato come meritevoli di particolare attenzione.
L'amministrazione degli Stati Uniti prevede di schierare mille soldati della Guardia Nazionale per mantenere l'ordine nello Stato americano della Louisiana. Lo ha riportato sabato il Washington Post, citando un documento di pianificazione del Pentagono. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato ieri che il governatore della Louisiana, Jeff Landry, aveva espresso il desiderio che la Guardia Nazionale fosse schierata a New Orleans. Le truppe dovrebbero essere schierate nell'ambito di una missione di contrasto concentrata sui "centri urbani" dello stato, ha riportato il Washington Post.
