Trump annuncia dazi al 30% per la Ue | Von der Leyen: "Sconvolgente, pronte le contromisure ma lavoriamo a un accordo"

Donald Trump ha inviato all'Ue una lettera in cui annuncia dazi al 30% dal primo agosto e minaccia di raddoppiarli in caso di ritorsioni. Immediata la replica di Ursula von der Leyen: "Tale imposizione sconvolgerebbe le catene di approvvigionamento transatlantiche a scapito di imprese e consumatori. Pronti a lavorare a un accordo. Ma adotteremo tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dell'Ue". Schlein: "Ora ci aspettiamo una presa di posizione forte da parte di Meloni e del suo governo". Stessa tariffa del 30% anche per il Messico. Trump intanto ha annunciato che dal primo agosto gli Stati Uniti imporranno dazi del 35% sui prodotti importati dal Canada. Con i dazi già imposti il surplus di bilancio per gli Usa arriva per la prima volta oltre i 100 miliardi di dollari.